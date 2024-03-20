منصة TOD تُعلن عن فتح أبواب التسجيل للتصفيات الإقليمية لسلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024

الفائز سيمثل دول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا خلال رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للمشاركة في نهائي السلسلة الدولية 2024 في مايو

أعلنت TOD، المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع رابطة الدوري الألماني لتتيح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في بطولة سلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية 2024 خلال شهر رمضان.

نُظمت البطولة من قبل زوايا جيمنج، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة المشاركة بها.

تقام جولات التصفيات عن طريق الإنترنت يومي 22 و23 مارس، وسيشارك أفضل ثمانية لاعبين من منطقة الخليج العربي في بطولة مصغرة تبث مباشرة على منصة TOD يوم 24 مارس.

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وسيكسب الفائز في المنافسة رحلة مدفوعة التكاليف إلى ألمانيا للمشاركة في نهائي البطولة في مايو، حيث سيتنافس للفوز بجائزة تبلغ 10 آلاف يورو.

كما سيرافقه قائد الرأي الرئيسي للتنافس ضد مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين تأهلوا من الولايات المتحدة والبرازيل، وتايلاند، وفيتنام، والهند.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف الجماهير في منطقة الخليج العربي بأجواء الدوري الألماني، وتعزيز التفاعل فيما بينهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون بول ماكيرلي، نائب رئيس التسويق والمبيعات في منصة TOD: "يسعدنا التعاون مع رابطة الدوري الألماني لإقامة البطولة في المنطقة بطريقة تناسب الجماهير.

Goal/ Tod

وأضاف:"الرياضات الإلكترونية تشهد نمواً غير مسبوق في منطقة الخليج العربي، كما تحظى هذه الرياضات بأهمية كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، مما يوفر لمنصة TOD فرصة رائعة لتعزيز مجتمع عشاق الرياضة".

ومن جانبه قال بيير ناوبيرت، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى رابطة الدوري الألماني: "أصبح الدوري الألماني منذ عام 2012 أول دوري كرة قدم للمحترفين يمتلك بطولات رياضات إلكترونية خاصة به مع أكثر من مليون لاعب متنافس ضمن بطولاتنا الافتراضية، التي تشمل البطولة المخصصة للأندية، وبطولة البوندسليجا الافتراضية المفتوحة، وسلسلة البوندسليجا الافتراضية الدولية".

"وساهم نمو مستويات الإقبال العالمي بتعزيز شراكتنا مع إي إيه سبورتس، والتي تجسدت من خلال الإعلان عن تمديد العقد في وقت سابق من هذا الشهر، كما أنني متحمس لمتابعة منافسات البطولة هذا العام، ونتمنى التوفيق للجميع".

للتسجيل في بطولة الرياضة الإلكترونية والحصول مزيد من التفاصيل ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بالبطولة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://todvbl.com/ar