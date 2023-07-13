منصب مفاجئ .. السعودية تتواصل مع آرسين فينجر

الفرنسي دخل ضمن خطة مسؤولي الكرة السعودية، فما هو المنصب المستهدف؟

وجه مسؤولو الكرة السعودية أنظارهم خلال الفترة الحالية مع المدرب الفرنسي آرسين فينجر، ليدخل ضمن الثورة الصيفية في المملكة.

حاليًا من بين كبار السعودية الأهلي فقط من يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بجانب المنتخب السعودي، الذي رفض البرتغالي جورج جيسوس قيادته، وفضل عرض الهلال، لكن فينجر لن يتولى قيادة هذا ولا ذاك.

وفقًا للإعلامي الرياضي سعود الصرامي فإن الفرنسي قريب من منصب المستشار الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، للمشاركة في عملية تطوير المنتخبات الوطنية، وفقًا لرؤية 2030م.

صاحب الـ73 عامًا لم يتول قيادة أي فريق منذ رحيله عن آرسنال الإنجليزي في عام 2018م، لكنه منذ نوفمبر 2019م، عمل كمديرًا لمنظومة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد فينجر في أكثر من مناسبة أنه لم يعتزل التدريب وقد يعود في أي وقت، رغم غيابه عن هذه الساحة منذ خمس سنوات.