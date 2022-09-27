منصب مجهول.. سولاري يعود إلى ريال مدريد!

الأرجنتيني لم يجد نفسه خارج الملكي

يبدو أن ريال مدريد يستعد لإعادة مدربه الأسبق سانتياجو سولاري للعمل من جديد، بل إن تقارير مقربة للنادي الملكي تشير إلى أنه لم يغادر الكيان الملكي أبدًا!.

فقد أفادت صحيفة "ماركا" بأن سولاري يعمل بشكل لم يتم إعلانه رسميًا بين جدران الملكي، وأنه على وشك العودة بشكل رسمي إلى كيان مدريد.

منصب مجهول!

ولكن الصحيفة لم تذكر على وجه التحديد ماهية المنصب الذي سيتقلده سولاري، وهل له علاقة بجهاز كارلو أنشيلوتي أم في قطاع الناشئين أم في فريق الكاستيا أم في الإدارة الرياضية؟.

لم يخض سولاري في أعقاب تجربته مع ريال مدريد أي تجربة تدريبية أخرى في أوروبا، بل اكتفى بتدريب فريق كلوب أمريكا المكسيكي موسم 2021-2022.

ولن تكون تلك التجربة هي الأولى لسولاري في ريال مدريد بخلاف الإدارة الفنية للفريق الأول، فقد سبق له تقلد مهمة تدريب فريق ريال مدريد الرديف وفريق الشباب.

رهان فينيسيوس

وكان سولاري قد درب ريال مدريد في أعقاب رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الملكي في المرة الأولى بين عامي 2018 و2019 ولم ينجح في تلك التجربة التي رافقه فيها سوء حظ واضح.

لكن يحسب لسولاري أنه المدرب الذي منح البرازيلي فينيسيوس جونيور أعلى مستويات الثقة وشارك لمرات عديدة برفقته، والآن يبدو رهان سولاري ناجحًا دون نسيان التطور الذي شهده مستوى البرازيلي برفقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.