"منزلي الجديد" .. رسالة قوية من ميسي عقب التوقيع مع إنتر ميامي

تصريحات قوية من ميسي بعد توقيعه رسميًا لإنتر ميامي

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقود انضمامه لفريق إنتر ميامي أمس السبت، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتهي عقد ميسي مع فريق إنتر ميامي بنهاية موسم 2025 من الدوري الأمريكي، أي أنه سيستمر لمدة عامين ونصف ولكن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

وقال ميسي في بيان له :"أنا متحمس جدًا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي والولايات المتحدة، إنها فرصة رائعة وسنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل".

وأضاف: "الفكرة هي العمل معًا لتحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا وأنا متحمس جدًا لبدء المساعدة هنا في منزلي الجديد".

ويحتل فريق إنتر ميامي المركز الأخير في ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة من 22 مباراة.