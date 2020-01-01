"منح لقب الدوري لليفربول يظلم بقية الأندية"

آلان شيرار نجم نيوكاسل المعتزل يؤكد أن حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي سيكون ظلمًا لبقية أندية البطولة.

أكد آلان شيرار نجم فريق نيوكاسل المعتزل أن فكرة منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي دون اكمال البطولة تعد ظالمة بالنسبة لبقية الأندية.

جاء هذا في مقال كتبه شيرار عبر صحيفة "صن" وأكد من خلاله أن لو كانت الظروف مختلفة لكان الأمر مقبولًا بالنسبة له، لكن كل ما يحيط بالبطولة يجعل منح اللقب للريدز مرفوض.

وكتب شيرار: "لو كان يجب أن ينتهي الموسم في الوقت الحالي دون أن نلعب بقية المباريات فلا يجب أن يكون هناك فائز أو خاسر، بالرغم من قسوة ذلك الأمر على بعض الأندية وبالتحديد ليفربول".

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وأضاف: "لو لم تستطع أن تنهي المباريات المتفق عليها لا يمكنك أن تسلم الألقاب أو تحدد هبوط الأندية، وبالرغم من أنه لا يوجد من يستطيع اللحاق بليفربول لكن منحهم اللقب لن يكون من العدل".

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وأكمل: "هم في حاجة لست نقاط فقط من أجل تحقيق لقب الدوري لكنهم لم يحصلوا عليهم بعد ولهذا السبب تحديدًا يجب ألا يحصلوا على اللقب، ذلك ظلم لبقية الأندية".

وأنهى تصريحاته: "كان الأمر سيختلف لو قمنا بتعليق الموسم بعدما وصلوا للعدد اللازم من النقاط من أجل تحقيق لقب الدوري، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وبالرغم من مدى سوء ذلك السيناريو لكنه الوحيد الممكن تقبله".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة.