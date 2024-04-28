"منحني شعورًا خاصًا" .. نجم برشلونة يتغزل في كارلو أنشيلوتي!

نجم برشلونة يستشهد بما يقوم به أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد

على الرغم من أنه مدرب الفريق الغريم، إلا أن أحد نجوم برشلونة قام بالتغزل في الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد!

وأشد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بمدربه السابق في بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي، حيث أكد على أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع النادي البافاري.

وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة خلال حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية: "الدوري الألماني كان جديدًا على أنشيلوتي، لأن ألمانيا بلد جديد وثقافة جديدة عليه، وأنا متأكد أنه إذا عاد إلى هناك سيعرف ما يجب أن يفعله بشكل مختلف، وليس من السهل التدريب واللعب في ألمانيا كلاعب أو مدرب أجنبي".

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وأضاف: "أعتقد أنه إذا بقي أنشيلوتي لفترة أطول في بايرن ميونخ، لتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها، وكان سيقود حقبة جديدة للنادي، فكل شيء كان سيكون أسهل على الجميع لأنه يمتلك خبرة مذهلة".

مهاجم برشلونة واصل: "يمكنك رؤية هذا الأمر في ريال مدريد، اللاعبون يتبعونه بشكل أعمى، فهو شخص رائع ويتحدث دائمًا مع اللاعبين".

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وأنهى روبرت تصريحاته قائلًا: "أنشيلوتي منحني شعورًا خاصًا، فالأمر لا يتعلق بالثقة في النفس، ولكن الشعور بأنني أستطيع أن أتخذ خطوة أو خطوتين إضافيتين في مسيرتي".

وأشرف أنشيلوتي على تدريب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ عام 2016، قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان، وذلك في ظل النتائج غير المرضية خاصة في الدوري الألماني، بالإضافة لخلافه مع عدد من لاعبي الفريق.