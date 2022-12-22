"منحت الإذن لهالاند لادعاء الإصابة ضد ليدز"

علاقة قوية بين الثنائي منذ أيام سالزبورج

قال جيسي مارش المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، إنه اتصل بإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليطلب منه ادعاء الإصابة.

ليدز يستعد لمواجهة سيتي يوم الثلاثاء القادم في الدوري الإنجليزي، ولذلك تحدث مارش حول علاقته بهالاند الذي سبق أن عمل معه في نادي سالزبورج النمساوي.

وقال المدرب الأمريكي مازحًا في تصريحات صحفية:"لقد أرسل لي رسالة نصية بمجرد صدور الجدول الزمني، أعطيته الإذن بالتعرض لإصابة صغيرة في أوتار الركبة لتلك المباراة".

وأضاف:"لقد ولد في ليدز ووالده سبق أن لعب هنا، لذلك النادي في قلبه وأعرف جيدًا أنه ووالده يشجعان النادي منذ استلامي المهمة لإدارة الفريق، في الوقت الحالي نحن نتوقع جاهزيته للمباراة ضدنا، وهذا سيسبب لنا الكثير من المشاكل".

جدير بالذكر أن هالاند البالغ من العمر 22 سنة نجح في تسجيل 23 هدفًا في 18 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.