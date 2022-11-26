منتقدًا أداء إنجلترا.. روي كين: كانوا يلعبون السهام ضد أمريكا!

إنجلترا أهدرت فرصة التأهل المباشر أمام أمريكا

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد روي كين أداء المنتخب الإنجليزي الذي قدمه فريق الأسود الثلاثة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ظهر فريق جاريث ساوثجيت بأداء ضعيف بعد الفوز الكبير الذي حققه ضد إيران بنتيجة 6-2، مما جعل الانتقادات تحوم من جديد حول عروض المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم.

وتحدث كين مع "ITV Football"، وقال: "يمكن أن نكون هنا طوال الليل لنصنع الأعذار. إذا كنت لاعب كرة قدم محترف فهذا ما عليك القيام به، فأنت تلعب في ظروف مختلفة وأنظمة مختلفة. كانوا يلعبون لعبة السهام (Darts) الليلة الماضية قبل المباراة".

لكن روي أصر على أن المهم في الفترة المقبلة هو الابتعاد عن الانتقادات والأعذار، ولكن التركيز على تحسين الأداء قبل مواجهة ويلز لحسم التأهل لدور الـ 16.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه الفريق الويلزي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.