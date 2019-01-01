منتخب مصر ينهي أزمة "إنستجرام" نهائيًا

هل تؤثر تلك الأزمة على مستوى لاعبي مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر أزمة اللاعبين "إنستجرام"، وذلك بعد قرار المكسيكي خافيير أجيري بإغلاق هذا الملف تمامًا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة أجيري، قرر عدم استبعاد أي لاعب، وأيضًا إيقاف تنفيذ أي عقوبة أو إيقاف.

مهاجم موريتانيا يتحدّث عن زيارة @trikaofficial لبلاده ودعمه للكرة الموريتانية 🇲🇷👇 pic.twitter.com/XZynIU4ify — جول مصر (@goaleg) June 24, 2019

وكانت إحدى الفتيات، قد اتهمت لاعبي منتخب مصر، بمحاولة التواصل معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يأتي ذلك بعد فوز مصر على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.