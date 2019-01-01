بسبب موقف بيراميدز - البدري يستدعي ثنائي الأهلي وطلائع الجيش

معسكر الفراعنة انطلق الليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية

اضطر حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، لاستدعاء عناصر جديدة لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية، نظرًا لامتناع لاعبي بيراميدز عن الانضمام للمعسكر.

بيراميدز منع لاعبيه من السفر مع الفراعنة إلى الإسكندرية، بداعي عدم حلول الفترة القانونية لانضمام اللاعبين للمنتخبات ألا وهي 72 ساعة قبل أي مباراة.

وأصدرت القلعة الزرقاء قبل قليل، بيانًا تعلن خلاله التراجع عن موقفها، وأكدت أن لاعبيها سيلتحقون بمعسكر منتخب مصر، إعلاءً للمصلحة الوطنية. (طالع التفاصيل)

وقرر البدري استدعاء أيمن أشرف؛ لاعب الأهلي، وكريم طارق؛ لاعب طلائع الجيش، للمعسكر بعد حصولهما على تصريح التجنيد الخاص بهما.

وأوضح الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري أن قرار البدري جاء بعد اعتذار بيراميدز عن إرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر، أسوةً بباقي الأندية، واكتفى الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليًا بالمعسكر.

يذكر أن الفراعنة يخوضون مباراة ودية في السابع من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تستهل كتيبة البدري مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 بملاقاة كينيا في 14 من الشهر الجاري ثم جزر القمر في 18 من الشهر نفسه.