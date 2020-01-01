رسميًا | كهربا خارج معسكر منتخب مصر في مارس

مصر ستواجه توجو مرتين في نهاية مارس

أعلن محمد بركات مدير المنتخب المصري رسميًا عدم استدعاء محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لمباراتي الفراعنة أمام توجو في تصفيات أمم افريقيا .

وغاب كهربا عن مباراة الأهلي أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم أمس السبت لاستبعاده بقرار من المدرب رينيه فايلر، وقد قرر المدرب السويسري إبعاده كذلك عن موقعة الإياب التي ستُلعب السبت القادم في بريتوريا.

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بركات كان قد ألمح لهذا القرار في تصريحات أخيرة، لكنه أكد اليوم الأمر رسميًا خلال تصريحاته لبرنامج الدرجة التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، إذ قال "كهربا خارج معسكر مصر القادم".

أضاف موضحًا "حديثي ليس عن كهربا بشكل خاص، لكني سأوضح شيئًا بشكل عام وهو أن المدرب حسام البدري لا يُحب نوعية اللاعبين الذين يُمكن استفزازهم سريعًا أو أن تركيزهم في شيء آخر خارج الملعب".

"البدري يثق في قدرات كهربا وقدرته على تقديم الإضافة للمنتخب، وقد أخبره بذلك حين ضمه في المعسكر الماضي، ورغم أن حالته البدنية لم تكن جيدة 100% إلا أنه نجح في إحراز هدف".

"كهربا لاعب كبير والجميع يؤكد هذا، لكن عليه أن يعي هو شخصيًا أنه لاعب كبير، الجميع هاجمنا حين قمنا بضمه في المعسكر الماضي لكنه كان عند حسن ظننا به وكنا نريد استمراره في هذا".

"موقف بقية اللاعبين سيعود لرؤية الجهاز الفني واختياراته، لكن حالة كهربا مختلفة، هناك أشياء يجب أن يُغيرها هو تجاه نفسه".