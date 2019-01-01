كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر يتفوق تاريخيًا على أوغندا

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goal egypt
منتخب مصر يبحث عن الفوز الـ20
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا، في الجولة الثالثة "الختامية"، في دور المجموعات، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

المنتخب المصري يسعى للفوز على أوغندا، من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى، بعدما تأهل إلى دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

23 مواجهة جمعت بين مصر وأوغندا، حقق الفراعنة الفوز في 19 مباراة، وانتهت مواجهتين بالتعادل بينهما، وأيضًا مباراتين بالفوز للمنتخب الأوغندي.

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سجل منتخب مصر في شباك أوغندا 47 هدفًا، بينما أحرز الأخير في شباك الفراعنة 15 هدف.

أول مباراة جمعت بينهما كانت في 16 يناير 1962، وحقق منتخب مصر الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في كأس أمم إفريقيا بإثيوبيا.

المباراة الأخيرة بين مصر وأوغندا، في 5 سبتمبر 2017، وذلك بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وحقق الفراعنة الفوز بهدف نظيف.

أكبر فوز حققه منتخب مصر على أوغندا بستة أهداف دون رد، وذلك بتصفيات كأس أمم إفريقيا 1996.

أحمد الكأس وعمرو زكي، هما هدافو مصر أمام أوغندا، حيث سجل الثنائي كلًا منهما على حدى ثلاثة أهداف في الشباك الأوغندية.

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