فيديو - تصفيات آسيا | قطر تعزز انفرادها بالصدارة بفوز صعب أمام أفغانستان
واصل المنتخب القطري انتصاراته وفاز أمام أفغانستان بهدف وحيد، على ملعب بامير معقل الأخير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، شهدت تألق سعد الشيب؛ حارس مرمى العنابي، وتصدى لضربة جزاء، سددها أحمد عمران في اتجاه سقوط الحارس.
فيديو .. سعد الشيب حارس #منتخبنا_الوطني يتصدى لركلة جزاء لمنتخب #افغانستان في الدقيقة 29 .. تصيفات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 .. #كلنا_قطر pic.twitter.com/uAoX0siuzJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
المنتخب القطري ظهر في اللقاء بأداء متراجع، سيطرت عليه التمريرات الخاطئة، حتى لم ينجحوا في فك شفرة المباراة سوى من ضربة جزاء.
احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح قطر في الدقيقة 76، نجح منها أكرم عفيف في إحراز هدف اللقاء الوحيد، حيث سدد الكرة عكس اتجاه سقوط الحارس بنجاح.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 1 - 0 على #أفغانستان ... تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 pic.twitter.com/1XMSpM3yJp— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
الفوز رفع رصيد الأدعم إلى النقطة 13 منفردًا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد أفغانستان عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.
يذكر أن المنتخب القطري كان قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز أمام أفغانستان بنتيجة 6-0، ثم تعادل سلبيًا أمام الهند دون أهداف، وفي الجولة الثالثة عاد للانتصارات أمام بنجلاديش بالفوز بنتيجة 2-1، وفي الجولة الماضية فاز أمام عمان 2-1.