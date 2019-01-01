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كأس آسيا

منتخب فلسطين يصل دبي من أجل كأس آسيا

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المنتخب الفلسطيني
استقبلت بعض جماهير "الفدائي" المنتخب الفلسطيني عنده وصوله إلى الإمارات من أجل دعمه

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم إلى مطار دبي منذ قليل، وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا 2019.

واستقبلت بعض جماهير "الفدائي" المنتخب الفلسطيني عنده وصوله إلى الإمارات من أجل دعمه قبل انطلاق البطولة.

المنتخب الفلسطيني كان قد أقام معسكر خاص في قطر من أجل الاستعداد الفني لهذه البطولة، وكذلك لتطبيق الطريقة الخاصة بالمدير الفني.

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ويستعد "الفدائي" لمواجهة سوريا يوم 6 يناير الجاري بملعب الشارقة، في بداية مشوار المجموعة الثانية، والتي تضم معه الأردن وأستراليا.

ستكون مباراته الثانية أمام أستراليا يوم 11 يناير في استاد آل مكتوم، والمباراة الثالثة والأخيرة بالدور الأول أمام الأردن يوم 15 يناير باستاد محمد بن زايد، وخاض أول أمس آخر مبارياته الودية أمام مع منتخب قيرغيزستان.

وكان المنتخب الفلسطيني قد لعب 3 مباريات ودية، حيث فاز على باكستان 2-0 وتعادل مع إيران 1-1، وخسر أمام العراق 0-1.

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