مدرب إسبانيا لا يهتم لغياب لامين يامال.. وأولمو يعلق على فوز رودري بالكرة الذهبية

بريان ريمر يشغل عقل دي لا فوينتي

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على جاهزية "لاروخا" لمواجهة الدنمارك المرتقبة في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي: "مباراة الدنمارك مثيرة للاهتمام للغاية على المستوى التكتيكي. لقد قمنا بعملنا والتحضير للقاء بناءً على ما فعلته الدنمارك من قبل وما فعله المدرب الجديد بريان ريمر".

وأضاف: "لا أعرف على وجه التحديد الخلفية التي يتمتع بها مدربهم الجديد، ولكنني أعرف خلفيته الشخصية. لقد اختاروه لأنه جيد للغاية".

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وأوضح دي لا فوينتي سبب استدعاء كوبارسي لمعسكر منتخب إسبانيا، مشيرًا إلى أن "مدافع برشلونة الشاب تلقى ضربة قوية في وجهه، لكن رأينا يوم الأحد ضد ريال سوسيداد أنه كان مستعدًا للانضمام إلينا".

وتابع: "موراتا وفابيان رويز؟ أتمنى أن يتمكن كلاهما من المشاركة معنا حتى لو لم يكن ذلك منذ البداية، وفيما يتعلق بغياب لامين يامال، لدينا أويارزبال ونحن محظوظون بأن لدينا لاعبين رائعين في كل مركز"

ورفض دي لا فوينتي التعليق على تجاهل استدعاء إينيجو مارتينيز لمعسكر إسبانيا، معلقًا: "هناك لاعبون آخرون في خططي، الأمر بسيط".

وفي نفس المؤتمر، تحدث داني أولمو لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، قائلًا: "ربما مستواي يُفاجئ البعض لكنني كنت أعرف ما يمكنني تقديمه لبرشلونة والمنتخب الوطني. في برشلونة كنت أعلم أنني سأقوم بعمل جيد مع زملائي في الفريق".

وتطرق للحديث عن الجدل المثار حول منح زميله في منتخب إسبانيا رودري جائزة الكرة الذهبية، معلقًا: "أعتقد أنه الأحق بهذه الجائزة، كان من العدل أن يفوز بها".