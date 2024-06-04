"الأمر محزن"

تفجرت حالة من الجدل في أوساط منتخب ألمانيا الذي يستعد لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الشهر الجاري، بعد استطلاع للرأي حول "أن يكون منتخب المانشافت اللاعبين البيض فقط.

وكانت قناة "ARD" الألمانية قد أجرت استطلاعًا عشوائيًا على 1304 أشخاص، وتبين أن 21% ممن شاركوا في الاستطلاع يفضلون أن يلعب المزيد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء في المنتخب، الذي يحمل شارة قيادته حاليًا إلكاي جوندوجان صاحب الأصول التركية.

وقال جوندوجان إنه لم يتفاجأ كثيرًا بنتائج الاستطلاع، الذي رأى 17% ممن شملهم، أنه من "العار" أن يكون جوندوجان قائدًا للمنتخب الوطني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات على هامش معسكر المنتخب: "كلنا نعرف ذلك، ربما ستظل وجهات النظر موجودة لمدة 10 سنوات مقبلة، ونأمل أن تتحسن، لكن لا توجد مفاجأة تذكر في الميول العنصرية في المجتمع الألماني بالنظر إلى التطور السياسي في الأشهر القليلة الماضية".

وأوضح صاحب الـ33 عامًا: "من المحزن إلى حد ما أننا نجري مثل هذه الاستطلاعات هذه الأيام ونعلق أهمية عليها، ما يزعجني أيضًا هو التوقيت، هذا غير ضروري على الإطلاق ولا معنى له".

وكان يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قد أعرب عن "صدمته" من تنظيم الاستطلاع الذي وصفه بأنه "كان عنصريًا"، مختتمًا: "أشعر أننا بحاجة إلى الاستيقاظ، وآمل ألا أسمع عن هذا الأمر مرة أخرى".