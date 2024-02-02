أستراليا لم تتعلم شيئًا من درس السعودية القاتل أمام كوريا الجنوبية .. والنصر كسب محاربًا

أستراليا تسقط في نفس خطأ السعودية القاتل..

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"الأخطاء مصدر قيّم للتعلم؛ حيث تجعل الإنسان قادرًا على التعامل مع الأمور بصورة أفضل".. لكن يبدو أن هذا لا ينطبق أبدًا على منتخب أستراليا ومدربه، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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منتخب أستراليا ودع مسابقة كأس أمم آسيا من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-2) أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي وصلت إلى الشوطين الإضافيين.

وتقدم الأستراليون أولًا، بهدف في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وظلوا محافظين عليه، حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من المباراة، عندما استقبلوا التعادل من منتخب كوريا الجنوبية، قبل أن تهتز شباكهم بـ"الثاني" في الشوط الأول الإضافي.

في الحقيقة.. نجوم أستراليا قدّموا مباراة أكثر من رائعة أمام الكوريين؛ ولكنهم ارتكبوا نفس الخطأ الذي وقع فيه منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس أمم آسيا.

الأخضر السعودي سجل وقتها هدفًا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بعد أداء رائع للغاية؛ قبل أن يتراجعوا بشكل مبالغ فيه للدفاع، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة؛ ليستغل منتخب كوريا الجنوبية الأمر، ويسجل التعادل في الوقت بدل الضائع، قبل أن يفوز بضربات الجزاء (2-4).

وبدلًا من أن يتعلم نجوم منتخب أستراليا ومدربه، من الخطأ السعودي، قاموا بتكراره؛ حيث تراجعوا للدفاع بشكل مبالغ فيه، في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام كوريا الجنوبية؛ ليستقبلوا التعادل القاتل، ومن ثم الهدف الثاني الذي أخرجهم من البطولة.

نادي النصر كسب محاربًا

ومن ناحيتهم.. جماهير نادي النصر السعودي، حوّلوا أنظارهم إلى الدوحة القطرية، مساء اليوم الجمعة؛ لمتابعة صفقة فريقهم "المفاجئة" في الميركاتو الشتوي؛ اللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش.

النصر أعلن التعاقد مع بيهيتش، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ملبورن سيتي الأسترالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

بيهيش الذي يجيد في الظهير الأيسر "مركزه الأساسي"، بالإضافة إلى قلب الدفاع؛ سيكون تدعيمًا كبيرًا لقلعة العالمي، فيما تبقى من منافسات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبعد 3 أيام من التعاقد معه.. قدّم النجم الأسترالي، أوراق اعتماده إلى الجماهير النصراوية، بالمستوى المبهر الذي ظهر عليه في مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، في ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

وليس كل مستوى مبهر "المراوغات أو اللقطات الجمالية"؛ وهو ما أظهره عزيز بيهيتش، الذي خطف الأنظار من خلال قتاليته ونضجه التكتيكي الكبير.

صفقة النصر الجديدة؛ كان يقاتل على كل كرة، لإبعادها من منطقة جزاء أستراليا، كما كان يشجع نفسه وزملائه باستمرار بـ"حركات حماسية"، إلى جانب تنفيذ ما يطلب منه على أكمل وجه؛ حيث كان يعرف متى يلعب كظهير، ومتى يضم كمدافع ثالث في بعض الحالات الهجومية للكوريين.

حتى أن الهدفين اللذين استقبلهما مرمى أستراليا، كانا من ركلة جزائية وكرة ثابتة، ومن أخطاء لم ترتكب في جهته من الأساس؛ لذلك يمكن اعتبار بيهيتش، أحد نجوم مباراة كوريا الجنوبية؛ على الرغم من ظهور بعض الإعياء عليه، في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وربما ذلك بسبب عامل السن.

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