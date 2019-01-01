اليمن | 8 مشاركات في خليجي ومازال البحث عن الفوز الأول مستمرًا

خليجي 24 ستنطلق بعد عدة أيام في قطر

تنطلق يوم غدٍ 26 نوفمبر بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 في قطر بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتستمر البطولة حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وبعدما كانت المشاركة مقتصرة على منتخبات قطر و عُمان و اليمن و العراق و الكويت ، أعلنت السعودية و الإمارات و البحرين تراجعها عن قرار الانسحاب من البطولة لإقامتها في قطر وقررت المشاركة في خليجي 24 .

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

وتُعد المشاركة القادمة هي التاسعة لمنتخب اليمن في بطولات خليجي، إذ لم يبدأ اليمنيون اللعب في البطولة منذ انطلاقها عام 1974 لأن اليمن لا تطل على الخليج العربي، بل اتخذ قرار مشاركتها في البطولة بدءً من نسخة 2003 في الكويت.

ورغم أن المنتخب اليمني قدم عدة مباريات جيدة جدًا خلال بطولات كأس الخليج العربي، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار خلال مشاركاته الثمانية في البطولة، ولذا يأمل الشعب اليمني أن يتحقق هذا الانتصار أخيرًا في خليجي 24 الذي سينطلق غدًا في قطر.

ما هو تاريخ منتخب اليمن في بطولات كأس الخليج؟

بدأ منتخب اليمن يلعب في بطولات خليجي خلال بطولة كأس الخليج 16 في الكويت عام 2003 كما أسلفنا، وقد خاض خلال تلك البطولة 7 مباريات كونها كانت بنظام المجموعة الواحدة ولم تُحقق سوى تعادل وحيد كان ضد عُمان وخسرت المباريات الخمسة الأخرى بنتائج ثقيلة.

لُعبت بطولة عام 2004 بنظام المجموعتين، وقد خاض اليمن 3 مباريات تعادل في الأولى مع البحرين ثم خسر أمام السعودية والكويت وخرج من الدور الأول.

خليجي 2007 في الإمارات شهدت نفس النتائج للمنتخب اليمنى، إذ جمع نقطة واحدة بتعادل وخسارتين وغادر من الدور الأول.

الأمر ازداد سوءً في البطولات الثلاثة التالية، إذ تلقى المنتخب اليمنى 3 خسائر خلال الدور الأول من بطولات خليجي 2009 وخليجي 2010 وخليجي 2013 رغم أن الوسطى أقيمت في أرضه وبين جماهيره.

بطولة خليجي 22 في الكويت عام 2014 شهدت أفضل نتائج اليمن في تاريخ كأس الخليج، إذ كان قريبًا جدًا من التأهل لنصف النهائي لكنه تخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن الإمارات في وصافة المجموعة الأولى، إذ جمع نقطتين من تعادلين وخسارة فيما صعد الأبيض بـ3 نقاط.

عادت النتائج السلبية خلال خليجي 23 في الكويت عام 2017، إذ خسر منتخب اليمن جميع مبارياته الثلاثة في الدور الأول.

أفضل إنجازات منتخب اليمن في بطولات خليجي

أفضل إنجازات المنتخب اليمنى كان خلال بطولة خليجي 22 في الكويت عام 2014، خلالها حقق المنتخب نقطتين من تعادلين مع البحرين وقطر وكادت أن تتأهل لنصف النهائي لولا الخسارة أمام السعودية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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أفضل هدافي اليمن في خليجي

أحرز شادي جمال هدف اليمن الأول في تاريخ بطولات كأس الخليج وكان ضد عُمان في مباراة التعادل 1-1، وأحرز عادل السالمي هدف المنتخب الثاني في تلك البطولة.

ناصر غازي سجل هدف اليمن الوحيد خلال بطولة خليجي 17 عام 2004، فيما سجل علي العمقي وعلاء الصاصي ومحمد صالح أهداف المنتخب في خليجي 18.

ظهر علي النونو أسطورة الكرة اليمنية في سجلات هدافي المنتخب خلال بطولات خليجي بهدفين في بطولة عام 2007 في عُمان.

أكرم الوراقي أحرز هدف اليمن الوحيد في خليجي 20 الذي أقيم في البلاد عام 2010، وكان هذا الهدف هو آخر أهداف المنتخب اليمني في بطولات كأس الخليج إذ فشل في التسجيل خلال النسخ الثلاثة الأخيرة.

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رغم صعوبة المهمة في خليجي 24 الذي سينطلق غدًا في قطر، إذ أوقعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الأولى التي ضمت بجانبه منتخبات قطر والإمارات والعراق، إلا أن الآمال كبيرة في أن ينجح اليمنيون في تحقيق انتصارهم الأول في بطولات خليجي، إذ يبدو التأهل لنصف النهائي حلم بعيد المنال نظرًا لقوة المنافسين.

ذلك بعد تحسن مستواهم بشكل ملحوظ مؤخرًا، وقد نجحوا في الفوز على فلسطين والتعادل مع السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.