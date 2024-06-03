منتخب السعودية يعلنها .. لهذا السبب "غاب" سالم الدوسري عن التدريبات

سر غياب سالم الدوسري عن تدريبات الأخضر..

كشف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سر "غياب" سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، عن التدريبات الجماعية، مساء يوم الإثنين؛ وذلك قبل مباراة باكستان المرتقبة.

المنتخب السعودي يواجه نظيره الباكستاني، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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وأعلن الأخضر في بيان رسمي، خلال الساعات الأخيرة من مساء يوم الإثنين، عن معاناة سالم البالغ من العمر "32 سنة"، من آلام عضلية.

وأشار المنتخب السعودي، إلى قيام نجم نادي الهلال، بأداء بعض "التمارين الخاصة"، مع المعد البدني للأخضر، في صالة الألعاب الرياضية.

سالم الدوسري عانى من إصابة في الفترة القليلة الماضية، قبل أن يعود مؤخرًا، ويشارك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال ونادي النصر.

جدير بالذكر أن الدوسري، لعب دورًا كبيرًا للغاية؛ في تتويج الزعيم الهلالي، بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"، في موسم 2023-2024.