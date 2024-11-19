"رفض مرافقته إلى السعودية مجددًا" .. هيرفي رينارد مهدد بـ"الفشل" في ولايته الثانية بسبب غياب هذا الرجل!

رينارد يُعاني في بداية "ولايته الثانية" مع الأخضر..

حذر سعد الشهري، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية تحت 23 سنة، المحلل الرياضي الحالي، من "فشل" الفرنسي هيرفي رينارد، في ولايته الثانية مع الأخضر.

رينارد درب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023، قبل العودة مجددًا في نهاية أكتوبر 2024؛ عقب "إقالة" المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

ومع عودته في الولاية الثانية.. تعادلت السعودية مع منتخب أستراليا (0-0)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل السقوط المفاجئ والتاريخي ضد إندونيسيا (0-2)، في الأسبوع السادس.

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وكشف الشهري في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن أن رينارد عاد إلى منتخب السعودية في الولاية الثانية؛ بدون مساعده ومواطنه لوران بونادي، الذي فضل الاستمرار مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ كـ"مدير فني" لمنتخب السيدات.

وقال: "أنا أعرف بونادي جيدًا؛ كنا على تواصل مستمر خلال عمله كـ(مساعد) لرينارد، وعندما كنت أتولى أنا (القيادة الفنية) للسعودية تحت 23 سنة"، لافتًا إلى أن علاقته مع هذا المدرب توطدت خلال بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021؛ حيث شارك وقتها الأخضر بالفريق الرديف وعددٍ من لاعبي المنتخب الأولمبي.

وأوضح سعد الشهري أن بونادي يقوم بكل شيء في التدريبات، ويهتم بأدق التفاصيل؛ لذلك.. كان دوره في الجهاز الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال ولاية هيرفي رينارد الأولى، مهمًا للغاية.

وأشار الشهري إلى أن لوران بونادي يتمتع بهدوءٍ كبير للغاية وقراءة ممتازة للخصوم؛ ما ساعده في السيطرة على الأمور خلال المباريات، وتحديدًا في اللحظات التي يخرج فيها رينارد عن السيطرة، أو عندما يكون في حالة من العصبية.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ بفارق الأهداف عن إندونيسيا "الثالثة"، ونقطة عن أستراليا "الوصيفة"، و10 نقاط عن اليابان "المتصدرة".