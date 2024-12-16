"تغيير الوضع السيئ لمنتخب السعودية ليس سهلًا" .. رسالة مفاجئة من هيرفي رينارد للجماهير: انظروا إلى بيب جوارديولا!

منتخب السعودية لا يعرف طعم الانتصار منذ شهر سبتمبر الماضي..

اعترف هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بالتراجع الكبير في مستوى ونتائج الأخضر، خلال الفترة الماضية.

رينارد عاد لتدريب المنتخب السعودي، في شهر أكتوبر من العام الجاري "2024"؛ وذلك في "ولاية ثانية" بعد الفترة الأولى، التي امتدت من يوليو 2019 إلى مارس 2023.

وبعد العودة.. تعادل الأخضر مع أستراليا (0-0)، ثم خسر من إندونيسيا (0-2)، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ليصل المنتخب في المجمل، إلى 4 مباريات على التوالي في التصفيات، دون تحقيق أي انتصار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول رينارد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين: "يجب أن نتحلى بالمنطق.. تصنيف المنتخب والمستويات التي يقدمها ليس بالشكل الجيد"، مشددًا على ضرورة العمل بقوة؛ لتحسين الوضع وتغيير هذا الواقع.

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر المدير الفني الفرنسي أن تغيير الوضع السيئ للمنتخب السعودي، ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض؛ مستشهدًا بما يحصل مع نظيره بيب جوارديولا، مدرب نادي منشستر سيتي.

وأضاف هيرفي رينارد مخاطبًا الجمهور السعودي ووسائل الإعلام: "انظروا إلى ما يحدث مع جوارديولا في مانشستر سيتي.. ليس من السهل تغيير الوضع السلبي".

مانشستر سيتي بعد أن كتب التاريخ في السنوات القليلة الماضية، تحت قيادة جوارديولا، أصبح يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث تلقى 8 هزائم مقابل تعادلين وانتصار وحيد، في آخر 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.



جدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت قيادة رينارد، يستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في "المجموعة الثانية"، إلى جانب العراق والبحرين واليمن.

