بعد هزيمة إندونيسيا .. هيرفي رينارد يشتكي من مشكلة مانشيني ويكشف حقيقة "ندمه" على العودة للسعودية

بداية كارثية للسعودية في التصفيات الآسيوية..

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن حقيقة "ندمه" على العودة لقيادة الأخضر مجددًا؛ وذلك عقب الهزيمة المفاجئة أمام إندونيسيا.

منتخب السعودية خسر (0-2) أمام مستضيفه الإندونيسي، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ونفى رينارد في مؤتمر صحفي بعد الخسارة من إندونيسيا، شعوره بأي "ندم" على العودة إلى المنتخب السعودي مجددًا، مؤكدًا على سعادته وفخره بتدريب الأخضر.

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رينارد درب منتخب السعودية في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023، قبل العودة مجددًا في نهاية أكتوبر 2024؛ عقب "إقالة" المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

وعن الخسارة المفاجئة أمام إندونيسيا.. أرجع المدير الفني الفرنسي ذلك، إلى البداية السيئة للغاية في المباراة؛ قائلًا: "لقد بدأنا كما لو كنا نلعب لقاء ودي، وليس مواجهة رسمية في التصفيات".

واعترف هيرفي رينارد بمعاناة منتخب السعودية من الضعف الهجومي - وهي نفس المشكلة التي اشتكى منها مانشيني -؛ لافتًا إلى أن الأخضر لم يسجل أي هدف منذ فترة طويلة للغاية.

واتهم رينارد الطاقم التحكيمي، بلعب دور في الهزيمة ضد إندونيسيا، من خلال بعض القرارات المؤثرة؛ ومنها عدم احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة الأخضر السعودي.

وفي النهاية.. قدّم رينارد التهنئة إلى منتخب إندونيسيا، على قتاليته طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة، معتبرًا أنه استحق الفوز وتحقيق الـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ برصيد 6 نقاط فقط، بعد مرور ست جولات.