الرميحي: لا يوجد صعب وقطر قادرة على تنظيم أي بطولة في أقصر وقت

خليجي 24 اكتمل بثمانية منتخبات بعد تراجع السعودية والإمارات والبحرين

أعرب جاسم الرميحي؛ الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، عن سعادته باكتمال عقد الفرق المشاركة في كأس الخليج قطر 2019 "خليجي 24"، مؤكدًا على أهمية البطولة وقدرة قطر على تنظيمها بشكل رائع.

حتى صباح أمس الثلاثاء، كانت خمسة منتخبات فقط هي من ستشارك بالبطولة؛ عمان، قطر، الكويت، اليمن، العراق، إلا أنه في المساء اكتملت الصفوف بتراجع السعودية والإمارات والبحرين عن المقاطعة.

وكانت الثلاثة منتخبات الأخيرة رافضة المشاركة في البطولة، نظرًا للخلافات السياسية مع البلد المستضيف "قطر"، إلا أن اتحاد الخليج جدد الدعوة لهم، وهو ما قوبل بالموافقة منهم.

وقال الرميحي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أبارك للجميع مشاركة كافة الفرق في البطولة، الكل يعلم أن هذه البطولة لها أهمية كبيرة بالنسبة لمجلس التعاون، نتمنى أن تقام على أكمل وجه ونرى بطل، وكذلك نتمنى أن توفّق اللجنة المنظمة في مساعي إظهار البطولة بصورة جيدة".

رسميًا .. تحديد موعد جديد لخليجي 24 وتأجيل موعد انطلاق البطولة

وأضاف: "هناك تحديات كبيرة أمام قطر، لولا التحديات ما عمل أحد، لكن لا يوجد صعب، كقطري أرى أن بلدي قادرة على تنظيم أي بطولة في أقصر وقت ممكن، نظرًا لوجود الكفاءات العالية والدعم اللا محدود من سمو الأمير".

واختتم في رسالة لجماهير الفرق المشاركة: "أهلًا بكم في دوحة الخير".

اتحاد كأس الخليج عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة القطرية "الدوحة"، أسفر عن قرار رسمي بتأجيل انطلاق البطولة إلى 26 من نوفمبر الجاري على أن تنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعيد الاتحاد قرعة البطولة، غدًا الخميس، لإضافة الثلاثة منتخبات المنضمة حديثًا، حيث كان قد أجرى قرعة في 23 من أكتوبر الماضي من مجموعة واحدة فقط بمنتخبات الكويت والعراق وقطر وعمان واليمن.