السعودية × عمان - الأخضر العاجز منذ 12 عامًا

مباراة مصيرية، التعادل يفيد عمان، ولا بديل عن الفوز للسعودية

يلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره العماني اليوم الإثنين، في مباراة مصيرية، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24".

بدأ الأخضر مشواره في البطولة بالهزيمة أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثم فاز أمام البحرين بثنائية نظيفة.

أما عمان فقد بدأت بالتعادل السلبي دون أهداف أمام البحرين، ثم هزمت الكويت بثنائية مقابل هدف وحيد.

المنتخب العماني يكفيه التعادل في لقاء الليلة حتى يتأهل للدور المقبل، حيث يتصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط، بينما يتأخر المنتخب السعودي بفارق الأهداف عن الكويت صاحبة الوصافة بثلاث نقاط، وتحل البحرين أخيرة بنقطة وحيدة.

يشهد التاريخ على تفوق السعودية أمام عمان، ففي 20 مباراة جمعتهما، فاز الأخضر في 14 مرة، مقابل أربع مرات لعمان، وتعادلين.

وزار لاعبو السعودية شباك عمان بـ38 هدفًا، في المقابل سجل لاعبو الأخير 11 فقط.

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الـ14 انتصارًا للأخضر جميعها متتالية على مدار تاريخ نسخ خليجي والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا ودورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى، لكن انقطعت هذه الانتصارات ولم تعد.

آخر انتصار للسعودية كان بطولة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى في 16 إبريل عام 2005، بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

منذ ذلك التاريخ، تقابل الفريقان في ست مباريات، فازت عمان أربع مرات، وتعادلا مرتين، ولم ينجح الأخضر في الفوز بأي مباراة منذ 12 عامًا، حيث بدأ الهزائم منذ الأول من يوليو عام 2007 بدوري سنغافورة الآسيوية الدولية، بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ضمن هذه الست مباريات، كان نهائي خليجي عمان 19، وفاز أصحاب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما آخر لقاء جمعهما، فكان بالجولة الثالثة من النسخة الماضية من خليجي، وفازت عمان بثنائية نظيفة.