رغم الإصابة .. هيرفي رينارد يتخذ قرارًا مهمًا بشأن سلمان الفرج ومهند الشنقيطي قبل لقاء إندونيسيا

الأخضر يسعى لاقتناص نقاط لقاء إندونيسيا

غادرت بعثة المنتخب السعودي مدينة ملبورن الأسترالية، متجهة إلى إندونيسيا، من أجل مواجهة المنتخب الإندونيسي، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعادل الأخضر السعودي سلبيًا مع نظيره الأسترالي، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات القارية، باللقاء الذي أقيم في ملبورن.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رينارد قرر مرافقة الثنائي سلمان الفرج ومهند الشنقيطي الأخضر في رحلة إندونيسيا، على الرغم من الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

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وأعلن المنتخب السعودي تعرض سلمان الفرج لقطع في الرباط الصليبي، بينما يُعاني الشنقيطي من آلام في العضلة الأمامية للفخذ، مما عرقل مشاركتهما ضد أستراليا.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيث يتصدر المنتخب الياباني الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب أستراليا الوصافة برصيد 6 نقاط ولكن يفرق عن الأخضر بفارق الأهداف.