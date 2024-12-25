"احترمهم كثيرًا" .. مدرب اليمن يتهم الحكم بمنح المنتخب السعودي قوة زائدة!

نور الدين ولد علي يحمل الحكم مسؤولية هزيمة اليمن

أكد الجزائري نور الدين ولد علي؛ المدير الفني للمنتخب اليمني، على أنه تحدث مع الحكم العماني قاسم الحاتمي، بعد مباراة المنتخب السعودي، وأن أسلوبه كان السبب الرئيسي في تفوق الأخضر عليهم.

وكان المنتخب اليمني متقدمًا على نظيره السعودي بهدفين دون رد، قبل أن يعود الأخضر ويُسجل 3 أهداف ويفوز بالمباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة خليجي 26.

وقال نور الدين خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "تحدثت مع الحكم بأنه احترم المنتخب السعودي كثيرًا، وهو ما منح لهم قوة زائد على اليمن".

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وأضاف: "لا يمكن المقارنة بين الدوريين السعودي واليمني، لأن دوري روشن يعد ضمن أفضل الدوريات في العالم".

وأنهى مدرب اليمن تصريحاته، مُشيدًا بلاعبيه، حيث أكد على أنهم يمتلكون روحًا تجعلهم يستطيعون تحقيق شيء مختلف، ولكن هناك فروقات بينهم وبين اللاعبين السعوديين، بسبب الفارق في القوة بين الدوريين السعودي واليمني.

يذكر أن اليمن تتذيل ترتيب المجموعة الثانية دون أي نقاط، فيما تتصدر البحرين بست نقاط، يليها السعودية والعراق بثلاث نقاط لكل منهما، مع تفوق الأخضر في الأهداف.