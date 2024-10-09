"الخسارة ليست في قاموسنا" .. نجم اليابان يتحدى السعودية والمدرب يكشف عن أزمة بسبب جمهور الأخضر

قمة من العيار الثقيل في التصفيات الآسيوية..

رفع واتارو إندو، نجم منتخب اليابان الأول لكرة القدم، راية التحدي في وجه السعوديين، قبل القمة المرتقبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب اليابان يحل ضيفًا على السعودية، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أرضيها.

إندو قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مساء اليوم الأربعاء: "نحن نتحدى ونقول أننا سنستمر بالفوز حتى نهاية التصفيات.. الخسارة ليست في قاموسنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد إندو أن نجوم منتخب اليابان، سينزلون إلى أرضية الملعب؛ وهدفهم الحصول على الـ3 نقاط فقط، بالرغم من الجماهير السعودية التي ستملأ المدرجات، وحرارة الجو.

ومن ناحيته.. كشف هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، عن أنه قد يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع لاعبيه، خلال مجريات المباراة أمام السعودية.

وأشار مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إلى أن صوت الجمهور السعودي سيكون عاليًا جدًا، بدرجة أن تعليماته لن تصل إلى نجوم اليابان المتواجدين على أرضية الملعب؛ قائلًا: "إذا أردت تصحيح بعض الأخطاء التكتيكية، سيكون ذلك بين الشوطين".

وأعرب مدرب اليابان، عن إعجابه الكبير بالإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، واصفًا إياه من بين الأفضل في العالم.

وطالب هاجيمي مورياسو، الجمهور السعودي بدعم مانشيني بقوة، مشددًا على أنه سيتشرف إذا حقق الفوز على مدرب بـ"قيمته"، في مباراة الغد المرتقبة.

جدير بالذكر أن منتخب اليابان يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين، وبفارق نقطتين عن السعودية "الوصيفة"، والتي تعادلت مع إندونيسيا في الجولة الأولى، قبل الانتصار ضد الصين.