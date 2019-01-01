بدر المطوع: الأداء الرجولي سر الفوز أمام السعودية

الكويت قدمت مباراة رائعة وسط أداء مخزي من الأخضر

أرجع بدر المطوع؛ قائد المنتخب الكويتي، تفوق فريقه أمام المنتخب السعودي إلى الأداء الرجولي للاعبين، متوجهًا بالشكر للجماهير على المساندة.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

قائد الكويت صنع الهدفين الأول والثاني لمنتخب بلاده في اللقاء بتمريرتين حاسمتين إلى أحمد الظفيري وسامي الصانع في الدقيقتين 43 و45 من عمر الشوط الأول.

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وقال المطوع خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله، مبروك لجمهورنا الوفي الذي حضر لمساندتنا، شكرًا لزملائي على الأداء، وشكرًا للجهازين الفني والإداري على تجهيزنا بطريقة مناسبة، وحظ موفق للسعودية".

وأضاف: "المباراة كانت ممتعة من الطرفين، والأهم حصولنا على الثلاث نقاط، والسر في ذلك رجولة اللاعبين، فقد أدوا ما عليهم".

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.