رينارد: قدمنا كل ما لدينا للفوز أمام البحرين

السعودية فازت أمام البحرين وفي حاجة للفوز أمام عمان حتى تتأهل بخليجي 24

أكد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن فريقه لم يكن أمامه أي حلول أخرى سوى الفوز أمام البحرين، إذا أراد المنافسة بخليجي 24.

الأخضر حقق الفوز الأول له بخليجي 24 بالفوز أمام البحرين بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نتيجة المباراة الأولى جعلتنا أمام خيار الفوز فقط في هذه المباراة، كونه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وبالفعل قدمنا كل ما لدينا من أجل هذا الفوز الذي تكلل بجهود الجميع".

وأضاف: "لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستحواذ على الكرة، ونجح اللاعبون في تطبيق ذلك بكل اقتدار".

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المدرب الفرنسي اختتم: "سنعمل خلال يوم غدٍ بشكل عالٍ لنكون على جاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام عمان، التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل".

السعودية تختتم دور المجموعات بملاقاة عمان في الثاني من ديسمبر المقبل، على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، حيث هزم في اللقاء الأول أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتفوق عليه المنتخب الكويتي بفارق الأهداف ويتساوى معه في النقاط.

أما البحرين فتتذيل الترتيب بنقطة وحيدة، بينما الصدارة من نصيب عمان بأربع نقاط.