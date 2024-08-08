"المنتخب السعودي سيشارك في الدوري" .. قرار خارج الصندوق من اتحاد الكرة!

مفاجأة غير متوقعة من اتحاد الكرة..

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا خارجًا عن المألوف، يهدف إلى تطوير منتخب الناشئين الوطني، في إطار استعداداته للاستحقاقات الدولية المُقبلة، حيث يتطلع الأخضر للمشاركة في 4 بطولات خلال عامي 2024 و2025، وهي (بطولة غرب آسيا، كأس العرب، كأس آسيا، كأس العالم للناشئين).

وقرر اتحاد الكرة، إشراك المنتخب السعودي مواليد 2008، كفريق إضافي في الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا، خلال الموسم الرياضي المُقبل (مواليد 2007)، بالتنسيق مع الأندية والإدارات ذات العلاقة.

وسيتم تطبيق هذا القرار، عن طريق استعارة اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم للمنتخب، من أنديتهم؛ بهدف رفع معدل الانسجام، والاستفادة من فارق السن بين مواليد 2007 و2008، مع زيادة احتكاك اللاعبين بفئة عمرية أكبر، فيما تقرر ألا تؤثر نتائج مبارياتهم على الرصيد النقطي لبقية الفرق المشاركة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، أعرب ناصر لارجيت، المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقديره لكافة الأندية، على تعاونهم في دعم هذه الخطوة التي تمثل أهمية كبيرة في إعداد المنتخب الوطني مواليد 2008، وتأهيله للمنافسات الإقليمية والدولية المُقبلة، بما يضمن إعداد جيل ينافس في السنوات المُقبلة.

ومن المقرر أن يتم استعارة اللاعبين من أنديتهم، بالتنسيق مع الأندية وإدارة المنتخبات الوطني، وإدارتي المسابقات والفنية، كما يتولى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين، الإشراف على اللاعبين وتدريباتهم، حيث يتم إشراف المنتخب الوطني (مواليد 2008) في الدوري السعودي تحت 17 عامًا لموسم 2024-2025.

يذكر أن الاتحاد توج بلقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، خلال الموسم الماضي، بعد تزعم الصدارة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الهلال، الذي احتل الوصافة بـ74 نقطة، فيما جاء الأهلي ثالثًا بـ72 نقطة، ثم النصر رابعًا بـ61 نقطة.