"كان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة!" .. مدرب إندونيسيا يقلل من السعودية ويكشف أسرار الانتصار التاريخي

إندونيسيا كتبت التاريخ أمام السعودية..

كشف شين تاي يونج، المدير الفني لمنتخب إندونيسيا الأول لكرة القدم، عن سر الفوز "المفاجئ والتاريخي" على السعودية، عصر اليوم الثلاثاء.

منتخب إندونيسيا فاز (2-0) على ضيفه السعودي، لأول مرة في التاريخ؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

يونج قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "السبب الرئيس للفوز على السعودية؛ هو تماسك لاعبينا كـ(فريقٍ واحد)، بالإضافة إلى الإرادة القوية لتحقيق الـ3 نقاط".

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وأشار المدير الفني لمنتخب إندونيسيا إلى أنه أجرى بعض التغييرات على هجوم فريقه؛ بما يتناسب بدنيًا مع مواصفات لاعبي "وسط ودفاع" الأخضر السعودي.

وشدد على أن لاعبي منتخب إندونيسيا، قاموا بتطبيق جميع الأمور التي تم الاتفاق عليها قبل المباراة، داخل أرضية الملعب، وبالتزامٍ كبير للغاية من الجميع.

وبشكل فيه "تقليل" من الأخضر السعودي.. اعتبر شين تاي يونج بأن منتخب إندونيسيا فرط في فوزٍ كبير؛ حيث كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين في المباراة؛ على حد قوله.

وفي النهاية.. قدّم يونج الشكر إلى الجماهير الإندونيسية، التي حضرت في المدرجات، لمساندة المنتخب الوطني؛ ما ساعد اللاعبين المحترفين وحتى المحليين، على القتال أمام السعوديين.

جدير بالذكر أن منتخب إندونيسيا يحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط بعد ست جولات، وبفارق الأهدف عن السعودية "الرابعة".