"تعليقات مسيئة!" .. اختراق حسابات الاتحاد البحريني وتحذيرات عاجلة للاعبين قبل مواجهة السعودية

قمة آسيوية مرتقبة بين السعودية والبحرين..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرض موقع الاتحاد البحريني لكرة القدم، وحساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"هجمات سيبرانية" في الساعات القليلة الماضية.

منتخب البحرين الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على نظيره السعودي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" البحرينية، تعطلت بعض الخدمات الإلكترونية؛ عقب "اختراق" حسابات الاتحاد المحلي للعبة وبعض موظفيه، مع تحذيرات بوجود محاولات لـ"اختراق" الحسابات الخاصة للاعبي المنتخب الوطني.

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الصحيفة كشفت عن نشر العديد من "التعليقات المسيئة وغير اللائقة"، على الحسابات التي تم اختراقها؛ حيث قال رئيس قسم تقنية المعلومات بالاتحاد البحريني لكرة القدم مجدي الدوسري: "نتعرض لحملة بلاغات كبيرة".

وشدد الدوسري على أن العمل مستمر في قسم تقنية المعلومات، من أجل التصدي لهذه المحاولات، داعيًا جميع الأطراف المستخدمة للنظام الإلكتروني من موظفي الاتحاد وممثلي الأندية الأعضاء واللاعبين، إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى أي روابط مشبوهة، علاوة على تغيير كلمات السر الخاصة بحساباتهم؛ تجنبًا لأي اختراقات أخرى.

وأكد الدوسري أن الحملة المزعجة التي يتعرض لها الاتحاد البحريني لكرة القدم، على مستوى المنظومة الإلكترونية؛ تُعد ضمن "الهجمات السيبرانية" التي تستهدف مختلف المؤسسات أو الأفراد في البلاد.

جدير بالذكر أن منتخب البحرين، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن السعودية "الثالثة" وأستراليا "الرابعة"، و5 نقاط عن اليابان المتصدرة.