رسميًا - إقالة مارفيك من تدريب الإمارات

الهولندي لم يخض سوى تسع مباريات مع الأبيض، كانت كفيلة بإقالته

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميًا إقالة بيرت فان مارفيك؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، متوجهًا بالشكر له على الفترة التي قضاها في قيادة الأبيض.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم التعاقد مع المدرب الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي عنه.

إقالة مارفيك تأتي بعد وداع بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بالهزيمة أمام منتخب قطر برباعية مقابل هدفين.

الأبيض لم يحقق سوى فوز وحيد في البطولة الخليجية، وتلقى هزيمتين، ليودع البطولة من دور المجموعات محتلًا المركز الثالث خلف العراق وقطر.

كذلك الوضع لم يكن على ما يرام في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث فاز في مواجهتين فقط وخسر اثنين آخرين، ليحتل الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، خلف فيتنام (11 نقطة)، ماليزيا (9 نقاط)، تايلاند (8 نقاط).

بشكل عام، قاد الهولندي منتخب الإماراتي في تسع مباريات، فاز في خمس وهُزم في أربعة لقاءات.