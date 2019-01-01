بعد التعديلات - مواعيد مباريات الدوري الإماراتي حتى نهاية الدور الأول

التعديلات أجريت نظرًا لمشاركة الأبيض في خليجي 24

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية اليوم الإثنين، مواعيد مباريات المتبقية من الدور الأول بدوري الخليج العربي الإماراتي، بعد إجراء تعديلات عليها، إثر مشاركة المنتخب الإماراتي في كأس الخليج "خليجي 24".

الأبيض كان قد تراجع عن قرار الانسحاب من خليجي 24، بعدما تلقى دعوة ثانية من اتحاد كأس الخليج، حيث كان منسحبًا لخلافات سياسية مع الدولة المستضيفة "قطر".

وتستضيف الأراضي القطرية النسخة الـ24 من البطولة الخليجية، التي تنطلق غدًا، ومن المقرر أن تنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.

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وتقرر أن تقام مباريات الجولة الثامنة يومي 10-11 ديسمبر المقبل، بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول، تجمع الأولى فريقي خورفكان والظفرة في السادسة مساء 10 ديسمبر، واتحاد كلباء وعجمان في التوقيت نفسه، ثم تقام مباراة الشارقة وبني ياس في 8:30 مساء نفس اليوم.

ويشهد اليوم الثاني إقامة أربع مباريات، تقام اثنان منها في السادسة مساءً بلقاء حتا والجزيرة، وشباب الأهلي والوحدة، فيما تقام مباراتان في الثامنة والنصف مساءً وتجمع فريقي الوصل والفجيرة ثم العين والنصر.

وحرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص من حيث عدد أيام الراحة بين الأندية، ستشهد الجولة التاسعة إقامة خمس مباريات في اليوم الأول (15 ديسمبر)، ثلاث مباريات منها تقام في السادسة مساء وتجمع: الظفرة واتحاد كلباء، ثم عجمان والعين، والجزيرة والفجيرة، ويلتقي في الثامنة والنصف كل من بني ياس وحتا، والنصر والشارقة. فيما تقام مباراتان في اليوم الثاني للجولة (16 ديسمبر) حيث يستضيف الوحدة فريق خورفكان في السادسة مساءً، وتختتم الجولة بلقاء شباب الأهلي والوصل في الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه.

هذا وستجرى مباريات الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر المقبل، بإقامة أربع مباريات في اليوم الأول، حيث يواجه العين والظفرة، ويحل بني ياس ضيفا على الفجيرة وذلك في السادسة مساءً، وفي الثامنة والنصف مساءً يلتقي حتا والنصر، ويستضيف الشارقة فريق عجمان في التوقيت نفسه.

وتقام في اليوم الثاني للجولة ثلاث مباريات تجمع فريقي اتحاد كلباء والوحدة وخورفكان وشباب الأهلي في السادسة مساءً، ثم الوصل والجزيرة في الثامنة والنصف مساءً.

وتتواصل جولات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 11 يومي 27 و28 ديسمبر، بعد إقامة الدور 16 من مباريات كأس رئيس الدولة، حيث يحل الشارقة ضيفا على الظفرة في السادسة مساء اليوم الأول للجولة، تليه مباراة عجمان وحتا في الثامنة والنصف.

وتختتم الجولة بإقامة خمس مباريات، حيث يستضيف فريق خورفكان فريق الوصل في السادسة مساءً، ثم النصر والفجيرة، وبني ياس والجزيرة في ذات التوقيت، وتختتم الجولة بإقامة مباراتين في الثامنة والنصف تجمع الأولى شباب الأهلي واتحاد كلباء ثم الوحدة والعين.

وتقام الجولة 12 من بطولة دوري الخليج العربي يومي 1-2 يناير 2020، ويشهد اليوم الأول لقاء الجزيرة والنصر، ثم اتحاد كلباء وخورفكان وذلك في السادسة والربع مساءً، فيما يواجه الشارقة ضيفه الوحدة في 8:45 مساءً.

ويلتقي حتا نظيره الظفرة في السادسة والربع مساء الثاني من يناير، ويحل بني ياس ضيفا على الوصل في التوقيت نفسه. وتختتم الجولة بمباراتي الفجيرة وعجمان، والعين وشباب الأهلي في 8:45 مساءً.

ويختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 والأخيرة يومي 23-24 يناير 2020، يستضيف في السادسة والنصف مساء اليوم الأول الوصل فريق اتحاد كلباء، ويحل العين ضيفا على خورفكان في التوقيت نفسه. وتتواصل مباريات اليوم الأول بلقاء عجمان والجزيرة، ثم النصر وبني ياس وذلك في التاسعة مساءً.

وفي اليوم الثاني والأخير للجولة، يحل الفجيرة ضيفا على الظفرة، ويستضيف الوحدة فريق حتا وذلك في السادسة والنصف مساء، وتختتم الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي بلقاء شباب الأهلي والشارقة في التاسعة مساء.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن في 26 من نوفمبر، ثم العراق في يوم 29، وأخيرًا في دور المجموعات لقاء قطر في الثاني من ديسمبر المقبل.