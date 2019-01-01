الإصابة تبعد إنسيني عن منتخب إيطاليا

إنسيني يغيب عن مباراتي إيطاليا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية للإصابة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

غادر نجم نابولي لورينزو إنسيني معسكر منتخب إيطاليا بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن التدريبات الأولى للأتزوري.

ويستعد منتخب إيطاليا من أجل مواجهة أرمينيا مساء الخميس المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة في 2020.

وجاء ذلك بعد انضمامه إلى قائمة المنتخب الإيطالي التي استدعاها روبيرتو مانشيني من أجل مواجهتي أرمينيا و فنلندا في تصفيات اليورو خلال التوقف الدولي الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وتعرض إنسيني لإصابة عضلية منعته من إكمال المران مع زملائه، ليغادر التدريبات من أجل الخضوع للفحوصات الطبية للوقوف على خطورة الإصابة.

ومن المتوقع أن يغيب إنسيني عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نظرًا لإن هذه الإصابة قد تكررت معه كثيرًا خلال المواسم الأخيرة، وكان عادة ما يستغرق هذا الوقت من أجل التعافي منها.

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يذكر أن إيطاليا تتصدر مجموعتها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ويسعى الأتزوري إلى العودة من جديد إلى ساحة المنافسة بعد غيابه عن منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا.