قنابل مسيلة للدموع وقوة مفرطة.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا في أحداث مواجهة اليونان!

قرار صارم من الاتحاد الإنجليزي!

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر بيان رسمي عن فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي رافقت مواجهة منتخب بلادهم أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية.

جاء هذا في أعقاب ضعف التنظيم خارج الملعب الأولمبي في اليونان، تسببت في استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع، وللقوة المفرطة بحسب وصف صحيفة "ديلي ميل".

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي لوكالة "بريس أسوسييشن": "نحن على علم بما تعرض له مشجعونا من صعوبات خارج الملعب، وطلبنا المزيد من المعلومات حول ما حدث بالتحديد".

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وأضاف: "رؤية الشرطة تقوم باستخدام الغاز المسيل للدموع والدروع من أجل إعادة تنظيم الصفوف وهو أمر بسيط للغاية هذا يحبطنا بشكل كبير".

وكانت إنجلترا قد حققت الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لتتصدر مجموعتها في الدوري الثاني بدوري الأمم الأوروبية بـ 12 نقطة وهو نفس رصيد اليونان صاحبة المركز الثاني.