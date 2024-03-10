تعاقد منتخب ألمانيا مع يورجن كلوب؟ رد رسمي بشأن مستقبل يوليان ناجلسمان

هل يتولى كلوب تدريب المنشافت؟

يستعد المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان خلال الوقت الحالي، لبطولة يورو 2024 التي ستقام على أراضيه، ولكن هناك بعض التكهنات حول مستقبل المدرب الشاب صاحب الـ36 عامًا مع المنشافت.

وارتبط اسم المدرب يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، باسم المنتخب الألماني من أجل تدريب منتخب الماكينات، حال فشل ناجلسمان في تقديم النتائج المطلوبة.

وقال أندرياس ريتيج المدير الرياضي بالاتحاد الألماني خلال تصريحات لـ "فوكاس أونلاين": "لا يوجد أي تواصل مع يورجن كلوب، لأننا لن نقوم بإقالة مدير فني ناجح".

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وأضاف ريتيج: "من الممكن أن يستمر يوليان ناجلسمان كمدير فني للمنتخب الألماني بعد يورو 2024، إذا حقق نتائج إيجابية في البطولة، ولكنني لست الشخص الذي يضع أسماء بديلة الآن، الشيء المهم هو أن نكسب حب الجماهير، وهذا الأمر سيكون جيدًا".

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المدير الرياضي للاتحاد الألماني واصل: "المركز الرابع في الدور التمهيدي في يورو 2024 الذي سيقام على أرضنا، لن يكون جيدًا للإبقاء على ناجلسمان، ولكنه يقوم بعمل مثير للإعجاب مع المنتخب الألماني رفقة جهازه المعاون والمدير الرياضي رودي فولر".

واختتم أندرياس تصريحاته مُعلقًا على قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم، حيث قال: "نحترم قراره هو وجهازه المعاون، فهو يحتاج إلى وقت للراحة، ولكن لم يكن هناك أي تواصل، فالمدرب يورجن حدد بنفسه فترة الراحة التي يحتاجها".