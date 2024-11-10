منبوذ من الجماهير ولاعبي الأهلي؟ .. تصرف ديميرال مع إيفان توني يثير الاستياء!

المهاجم الإنجليزي يعاني الأمرين منذ الانتقال للأهلي..

يبدو أن المهاجم الإنجليزي إيفان توني لا يعاني في الأهلي السعودي فقط من هجوم الجمهور عليه، إنما الجدل أثير خلال الساعات الماضية بشأن تعامل زملائه معه.

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الإنجليزي يقدم أداءً متواضعًا منذ انضمامه للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي، حتى دفع مدربه الألماني ماتياس يايسله لإجلاسه على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة والرائد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، مع الاكتفاء بالدفع به في الدقائق الأخيرة.

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لكن هناك فيديو تحديدًا انتشر خلال مواجهة الرائد، التي أقيمت أول أمس الجمعة، بين توني والمدافع التركي ميريح ديميرال، أثار استياء الجمهور ضد الأخير رغم غضبه من الأول..

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الفيديو المنتشر في الوسط الأهلاوي يظهر خلاله إيفان توني متحدثًا لديميرال قبل نزوله بديلًا أمام الرائد، على إثر إصابة زميله ريان حامد، لكن الغريب أن المدافع التركي لم يبدِ اهتمامًا بحديث الإنجليزي بل تجاهله، حتى أنه أدار ظهره له تمامًا وواصل ارتداء حذائه.

تلك اللقطة حصدت بعض التعاطف من جماهير الأهلي تجاه توني، حتى تمنى الكثيرون لو أن تصرف ديميرال حدث دون قصد منه، رافضين "نبذ" الإنجليزي بين زملائه بهذه الطريقة، رغم غضبهم منه.

جدير بالذكر أن المهاجم الإنجليزي شارك في 13 مباراة بقميص الأهلي، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، وسط أداء متواضع للغاية منه وإهدار عديد الفرص.