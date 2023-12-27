فيديو | أفراح الكلاسيكو لم تنته .. مناوشات بين جماهير الاتحاد والنصر في شوارع جدة!

جمهور النصر يضايق اتحاديين في الشوارع احتفالًا بالانتصار التاريخي..

SHAHID

بالطبع لن تفوت جماهير النصر فرصة الفوز التاريخي أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية دون ملء الدنيا "طقطقة"، فإسقاط النمور بخماسية ليس بالأمر السهل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام العميد في معقل الأخير "الجوهرة المشعة"، بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وكما "طقطق" حساب النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، استلمت الجماهير نظيرتها الاتحادية في الشوارع..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وانتشر فيديو عبر "إكس" لعدد من الشباب النصراويين الذين هتفوا "يا خمسة" عندما شاهدوا مجموعة اتحادية راجلة في الشارع، لكن الأخيرة لم تقف صامتة أمام هذا الاستفزاز، فرد شاب منها "حمدالله"، لتذكير جماهير النصر بواقعة رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بجانب أنه صاحب هدفي العميد في المباراة.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل الاتحاد سادسًا بـ28 نقطة فقط.

SHAHID