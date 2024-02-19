“منافق” .. كلاتنبيرج يهاجم أسطورة مانشستر يونايتد بسبب وظيفته الجديدة!

كلاتنبيرج يرد على انتقادات أسطورة مانشستر يونايتد...

رد الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرج، على هجوم جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمحلل الرياضي الحالي بعد تصريحاته والتي انتقد فيها وظيفة كلاتنبيرج الجديدة.

وكان كلاتنبيرج، قد تم تعيينه في نادي نوتينجهام فورست كمحلل جديد للحكام خلال الفترة القادمة، بعد شعور النادي من الإحباط بسبب قرارات التحكيم في الموسم الحالي.

وخرج نيفيل في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، ينتقد فيها قرار الحكم بقبول الوظيفة الجديدة، وكيف يذهب كلاتنبيرج ويخبر اللاعبين والنادي كيف يتعاملون مع أخطاء التحكيم.

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ومن جانبه قال كلاتنبيرج صاحب الـ 47 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" الإنجليزية: "أشعر بخيبة أمل بسبب تصريحات نيفيل، قناة سكاي سبورتس توظف حكام سابقين، لمساعدة المشاهدين والمشجعين على فهم قواعد اللعبة، ونوتينجهام يفعل الأمر نفسه مع اللاعبين".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، لم تظهر أي اعتراض على تعيين الحكم السابق، في منصبه الجديد مع نوتينجهام فورست.