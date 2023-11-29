منافس غير متوقع .. تشافي يكشف عن الفريق الذي لا يُريد مواجهته بدوري الأبطال

تعرف على المنافس الذي لا يُريد تشافي مواجهته

فاجئ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة الجميع، بعدما كشف عن الفريق الذي لا يُريد مواجهنه في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم برشلونة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة منذ 3 مواسم كاملة، بعدما انتصر على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور المجموعات.

وقال تشافي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا أريد مواجهة بورتو مرة أخرى في دوري الأبطال، لأنه منافس صعب جدًا، لسنا خائفين، ولكننا نحترم جميع الفرق".

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وستقام قرعة دور الـ16 يوم 18 ديسمبر الجاري في مدينة نيون السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثامنة بعد 5 جولات من دور المجموعات، برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بورتو وشختار دونيتسك الأوكراني، بينما يحتل أنتويرب المركز الأخير بدون نقاط.