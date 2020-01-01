منافس جديد يظهر للسعودية على انضمام فيدال لنيوكاسل

من سيظفر به في النهاية؟

كشف رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، عن أن لاعبه أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، يحظى باهتمام كبير من بوروسيا دورتموند من أجل ضمه إلى سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيدال قد أراد الرحيل عن البرسا في يناير الماضي وسط محاولات جمة من إنتر، غير أن كيكي سيتين نجح في الإبقاء على نجمه حينها وإقناعه بالعدول عن قرار مغادرة كامب نو، لكن بات من شبه المؤكد مغادرة الدولي التشيلي بمجرد حلول الصيف.

نيوكاسل يونايتد كان آخر الأندية المهتمة بضم فيدال بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي للنادي ورغبتهم في ضم لاعبين من طراز رفيع، مع تأكيدات أن صاحب الـ32 عامًا سيرحب بتلك الخطوة حال وصول ماسيميليانو أليجري للقيادة الفنية في سانت جيمس بارك.

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رويدا بدوره ادعى أن دورتموند دخل أيضًا على الخط، حيث قال "فيدال يريد دائمًا أن يكون بطل الرواية، سيظل قلقًا للغاية ما دام لا يشارك بصورة أساسية، لقد اعتاد أن يكون أساسيًا وأن يلعب دورًا رائدًا في فريقه.".

كما أضاف "أعتقد أنه راضٍ جدًا عن برشلونة، لقد رحب المشجعون به بشكل جيد هناك، أتمنى أنه حيثما ارتحل يجد نفسه في الدور الرائد المعتاد ليصل إلينا في المنتخب وهو بأفضل صورة وأكثرها مثالية.".

واختتم المدرب العملاق حديثه قائلًا "على حد علمي، فهناك فرصة لأن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا. دورتموند أيضًا كان مهتم به جدًا مؤخرًا، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن، علينا أن نتحلى بالصبر للتوصل إلى القرار النهائي.".

ويمتلك فيدال خبرة طويلة في الدوري الألماني، حيث كانت أول تجربة احترافية له في أوروبا مع باير ليفركوزن عام 2007 عندما وصل له قادمًا من كولو كولو، ثم انضم إلى يوفنتوس قبل أن يعود مجددًا في 2015 إلى البوندسليجا ولكن من بوابة بايرن ميونخ.

يذكر أن فيدال أيضًا لا يمانع اللعب لإنتر لوجود مدربه المفضل أنتونيو كونتي على رأس القيادة الفنية للنيراتزوري، وقد تحدثت التقارير الصحفية الإسبانية عن إمكانية وجوده كجزء من صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى العملاق الكتالوني في الصيف القادم.