منافس جديد لبايرن ميونخ على نجم مانشستر سيتي

إلى أين سينتهي به المطاف؟

تداولت تقارير صحفية إسبانية اهتمام مسؤولي فالنسيا بإعادة جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، إلى ملعب الميستايا من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانسيلو انضم إلى السيتي مطلع هذا الموسم ولكنه لم يتمكن من أن يحظى بثقة المدرب بيب جوارديولا، وشارك في عدد شحيح من المباريات ليصبح رحيله عن ملعب الاتحاد مسألة وقت ليس إلا.

بايرن ميونخ برز كواحد من أكثر الأندية المهتمة بالحصول على كانسيلو، لا سيما وفي ظل الأزمة التي يُقاسيها العملاق البافاري في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم نتيجة الإصابات.

لكن يبدو أن طريق البايرن للظفر بالدولي البرتغالي لن يكون مفروشًا بالورود، فبحسب ما أوردته تقارير مقربة من فالنسيا، فإن الخفافيش يضعون كانسيلو "أولوية" بُناء على رغبة من المدرب سيلاديس.

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فالنسيا يُعاني هذا الموسم هو الآخر في مركز الظهير الأيمن، مما جعل سيلاديس يُطالب الإدارة بضرورة التدعيم سريعًا، ويحاول بيتر ليم مالك النادي أن يستغل علاقته مع خورخي مينديش، وكيل اللاعب، من أجل إنهاء الصفقة لصالح ناديه.

الصفقة إن تمت فستكون على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء في الصيف المقبل، ولكن الأمر حاليًا يتوقف على رغبة اللاعب مع الأخذ في الاعتبار جدية النادي الإسباني في المفاوضات.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى يوفنتوس في 2018 قادمًا من فالنسيا وقد قضى فترة إعارة في الإنتر، ولكنه برز مع كتيبة المدرب ماسيميليانو أليجري، لكن مع وصول ساري لمقاليد الحكم في البيانكونيري فضّل أن يتركه يرحل ويتعاقد مع دانيلو عوضًا عنه.