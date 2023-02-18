منافس القطري .. السير راتكليف يتقدم بعرض رسمي لشراء مانشستر يونايتد

راتكليف يكشف خططه الاستثمارية لشراء مانشستر يونايتد

أعلن السير جيم راتكليف أحد الرجال الأثرياء في المملكة المتحدة خططه الاستثمارية لشراء مانشستر يونايتد على أمل أن يصبح الفريق "النادي الأول في العالم مرة أخرى".

رجل الأعمال البالغ من العمر 70 عامًا ينافس العرض المقدم من قطر للاستحواذ على الشياطين الحمر، حيث أكد المستثمر القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في بيان مساء الجمعة أنه قدم أيضًا مناقصة رسمية لشراء النادي من عائلة جليزر.

راتكليف هو أحد مشجعي مانشستر يونايتد وقد قال سابقًا إنه يريد إعادة "مانشستر يونايتد إلى سابق عهده"، وكشف اليوم عن خطط أكثر تفصيلاً للنادي.

وقال بيان صدر يوم السبت: "السير جيم راتكليف وإينيوس قدما عرضان لملكية الأغلبية لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وسنرى دورنا كأوصياء على المدى الطويل لمانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع الأوسع".

وأضاف: "نحن طموحون ولدينا قدرة تنافسية عالية ونرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد لجعله النادي الأول في العالم مرة أخرى".

وواصل: "نحن ندرك أيضًا أن حوكمة كرة القدم في هذا البلد على مفترق طرق نود المساعدة في قيادة هذا الفصل التالي، وتعميق ثقافة كرة القدم الإنجليزية من خلال جعل النادي منارة لنهج حديث وتقدمي يركز على المعجبين في الملكية".

وأتم: "نريد مانشستر يونايتد الراسخ في تاريخه الفخور وجذوره في شمال غرب إنجلترا، وإعادة مانشستر إلى مانشستر يونايتد والتركيز بوضوح على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن راتكليف أغنى رجل في بريطانيا وتبلغ ثروته حوالي 13.3 مليار جنيه استرليني وكان يتسابق لشراء تشيلسي العام الماضي حيث قدم عرضًا في اللحظة الأخيرة للنادي اللندني بقيمة 4.25 مليار جنيه استرليني، ومن المثير للاهتمام أنه أيضًا حامل تذاكر موسمية في ستامفورد بريدج.

في حالة شراء راتكليف الشياطين الحمر فلن يكون النادي هو الفريق الرياضي الوحيد الذي يمتلكه راتكليف حاليًا حيث يملك كلًا من نادي نيس الفرنسي، ونادي لوزان السويسري.