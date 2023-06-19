منافسة مصرية قطرية للتعاقد مع عمر السومة من الأهلي .. والشباب يكشف موقفه

إلى أين سيرحل عمر السومة بعد قرار النادي الأهلي؟

لا يزال مستقبل النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

السومة لعب "معارًا" في صفوف نادي العربي القطري، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ وذلك بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وعلى الرغم من عودة الراقي إلى دوري المحترفين، إلا أن هناك اتجاه من الإدارة، للاستغناء عن المهاجم السوري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن عرضين على طاولة الأهلي الآن، للتعاقد مع عمر السومة؛ أحدهما "شراء نهائي" من العربي القطري، والآخر "إعارة" من الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السومة، يرغب في البقاء مع العربي، والذي نجح من خلاله في استعادة أفضل مستوياته الكروية، إلا أن العرض المالي المقدم، لم يعجب الإدارة الأهلاوية.

وعلى جانب آخر.. نفت مصادر من نادي الشباب، وجود أي رغبة في التعاقد مع السومة، خلال الصيف الحالي؛ خاصة أن هناك اتجاه قوي لضم مهاجم عالمي كبير.