منافسة مثيرة بين صلاح ورونالدو وغياب عجيب لسون على جائزة الأفضل في إنجلترا!

جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي تحمل العديد من المفاجآت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم القائمة المختصرة للأسماء المرشحة لنيل جائزة لاعب الموسم الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت بعد الحضور المميز الذي قام به مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

فيما غاب هداف الدوري مناصفةً مع محمد صلاح، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح فريق توتنهام أحد أبرز الأسماء هذا الموسم.

القائمة ضمت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي سجل 18 هدفًا فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وهي ما تعد مفاجأة في ظل غياب هداف الدوري الإنجليزي الكوري سون هيونج مين، لكن فريق توتنهام كان حاضرًا في القائمة، حيث تواجد هاري كين ضمن الأسماء المرشحة.

🚨 The PFA Men's Players' Player of the Year 2022 shortlist!



Who's taking the prize? 🤔🏆 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 1, 2022

وعن بطل الدوري، تواجد صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروينه في القائمة، بعد المستوى المدهش الذي قدمه خاصةً في الفترة الأخيرة من الموسم.

وكان لليفربول النصيب الأكبر من الحضور، حيث ترشح هداف الدوري محمد صلاح للجائزة بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، وساديو ماني.

جدير بالذكر أن المتوج بلقب الأفضل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كان متوسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروينه.

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