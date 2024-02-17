منافسة في كل شيء.. هالاند يزيح صلاح من رقم تاريخي في "الفانتازي"

النرويجي لا يكف عن تغيير التاريخ في كل شيء..

تفوق إرلينج هالاند على منافسه محمد صلاح فيما يتعلق بخاصية "التريبل كابتن" في لعبة "الفانتازي" الافتراضية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح يحمل الرقم القياسي في هذه الخاصية عبر تاريخ اللعبة، بـ 1.1 مليون مستخدم في فبراير 2022.

لكن آن الأوان كي يتخطاه النجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي وضع عليه شارة الكابتن الثلاثية أكثر من 1.3 مليون مستخدم للعبة في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعيش إرلينج هالاند فترة جيدة على الصعيد الفني بعد أن عاد من الإصابة أخيرًا، وعاد إلى موقعه المعتاد كهداف للدوري الإنجليزي.

وكذلك عاد محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، وأبهر الكل بهدف وصناعة في أول 45 دقيقة يلعب بها مع ليفربول بعد الإصابة أمام برينتفورد.