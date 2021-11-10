منافسة غير شريفة! .. اتهام لاعبة باريس بتأجير بلطجية للاعتداء على زميلتها

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان للسيدات ومنتخب فرنسا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن اعتقال ديالو جاء كجزء من التحقيق في الاعتداء على إحدى زميلاتها في الفريق، والتي تلعب في نفس المركز.

وحسب معلوماتنا في "جول" فإن اعتقال ديالو يأتي بعد الهجوم العنيف على خيرة حمراوي، لاعبة وسط باريس سان جيرمان، والنجمة السابقة في برشلونة.

وانضمت حمراوي إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، بعد فترة أولى مع نادي العاصمة الفرنسية بين عامي 2012 و2016.

وتعرضت حمراوي لكمين مساء يوم 4 نوفمبر، وتم الاعتداء عليها بوحشية شديدة.

ما هي تفاصيل الاعتداء على حمراوي؟

في ذلك المساء، بعد أن تمت دعوتها مع جميع زميلاتها في الفريق والطاقم الفني إلى حفل عشاء نظمه باريس سان جيرمان، عادت خيرة حمراوي إلى منزلها برفقة ديالو وواحدة أخرى من أعضاء المنتخب الفرنسي.

وقال شخص مقرب من الضحية: "في حوالي الساعة 10:30 مساءً، عندما وصلت بالقرب من منزلها، بينما كانت لا تزال في سيارة تقودها أميناتا ديالو، رأت رجلين مجهولين يظهران، وكانا ملثمين".

وأضاف: "تمكن أحد الرجلين من إخراجها من السيارة قبل مهاجمتها جسديًا، أحدهما قام بضربها بقضيب معدني على ساقيها عدة مرات، واستمر ذلك العدوان عدة دقائق قبل أن يفر المعتديان".

المصدر نفسه أكد أنه تم إنقاذ حمرواي ونقلها إلى المستشفى سريعًا، حيث تقلت "عدة غرز في ساقيها ويديها".

ذلك كان السبب الرئيسي في غياب حمراوي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي، والتي كانت ستصبح المباراة رقم 100 لها بقميص النادي الباريسي في جميع المسابقات.

منافسة على اللعب؟

ديالو، التي بدأت مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدلًا من حمراوي، يتم استجوابها حاليًا من قبل ضباط الشرطة في قسم التحقيقات الجنائية حول دورها المحتمل في هذه القضية الغامضة.

أحد المراقبين أشار إلى أن الاعتداء ليس عملًا إجراميًا، حيث لم يُسرق أي شيء من الشابتين اللتين كانتا في السيارة في ذلك الوقت.

أحد المهاجمين تعمد ضرب خيرة حمراوي على ساقيها، وكأنه يريد منعها من اللعب والقيام بعملها لفترة من الوقت، ويتم استكشاف إمكانية وجود منافسة داخلية في باريس سان جيرمان.

ومنذ الهجوم، قرر باريس سان جيرمان وضع العديد من لاعبات الفريق تحت المراقبة الدقيقة من قبل شركة أمن خاصة.

مكتب المدعي العام في فرساي لم يرد على أي اتصالات للكشف عن سير التحقيقات في الوقت الحالي.

ماذا قال باريس سان جيرمان عن الحادث؟

من جانبه، أصدر نادي العاصمة الفرنسية بيانًا جاء فيه: "باريس سان جيرمان يؤكد أن أميناتا ديالو تم احتجازها صباح اليوم من قبل الشرطة، في سياق الإجراءات التي بدأت بعد الهجوم مساء الخميس على لاعبات النادي".

وأضاف: "يدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة، ونتخذ منذ مساء الخميس جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة اللاعبين".

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