منافسة شرسة بين نجمي الهلال والأهلي على الأفضل في إفريقيا

نجوم الدوري السعودي يتنافسون فرديًا في المحافل القارية والعالمية

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023، وقد شهدت إحداها تواجد نجمي الهلال والأهلي.

الأمر يتعلق بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء، حيث ضمت قائمة المرشحين 10 أسماء على رأسها المغربي ياسين بونو نجم الهلال والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي.

القائمة تواجد بها كذلك محمد الشناوي حامي عرين الأهلي المصري وأندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد ويوسف المطيع نجم الوداد ومنتخب المغرب.

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وأعلن "كاف" اليوم إقامة حفل جوائزه في مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر القادم، وقد شهدت قائمة المرشحين لأفضل منتخب في القارة عدم وجود أي ممثل للعرب باستثناء المنتخب المغربي صاحب الإنجاز المذهل في كأس العالم 2022.

يُشار إلى أن بونو وميندي وصلا السعودية بداية الموسم الجاري، ويُقدم الأول موسمًا مذهلًا مع الهلال فيما يُعاني الثاني من تذبذب مستواه مع الأهلي.