منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم إشبيلية

تقارير صحفية تؤكد أن مانشستر سيتي وليفربول يحاولان الحصول على خدمات مدافع إشبيلية دييجو كارلوس.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة فريق مانشستر سيتي في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي دييجو كارلوس لاعب إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب قد لفت أنظار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يسعى ليفربول أيضًا لضمه.

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ويستطيع اللعب التواجد في مركز قلب الدفاع أو الظهير، وهو ما يجعل منه هدفًا أهم بالنسبة لثنائي القمة الإنجليزي.

وكان إشبيلية قد نجح في الحصول على خدمات دييجو كارلوس قادمًا من نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو في الصيف الماضي.

ويمتد التعاقد الخاص بالنجم البرازيلي مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2023-2024، ويستطيع فسخه مقابل 75 مليون يورو.

جدير بالذكر أن كارلوس كان قد شارك في 40 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم، وسجل هدفين بكل البطولات التي لعبها الفريق.